"Обговорили відновлення миру в Україні". Кулеба в Мюнхені зустрівся з главою МЗС Китаю

Міністру закордонних справ України вдалося провести переговори з китайським колегою Ван І

Фото: Дмитро Кулеба / X

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І. Про це український міністр повідомив у соцмережі X (Twitter).

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"Зустрівся з моїм китайським колегою Ван І, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні. Я поінформував міністра закордонних справ Ван І про бачення України щодо майбутнього саміту глобального миру у Швейцарії", – розказав Кулеба.

Україна хотіла б провести у березні саміт лідерів країни щодо мирної формули Зеленського, але, за даними Bloomberg, захід, можливо, доведеться перенести на квітень чи травень через необхідність зібрати кворум.

Агентство написало, що один з ключових моментів на сьогодні – участь Китаю. За його інформацією, Кулеба мав зустрітися з Ван І в Мюнхені, щоб переконати Китай взяти участь у цій зустрічі.

Перед зустріччю з Кулебою Ван І виступив на Мюнхенській конференції.

Bild з його слів пише, що у питанні України Китай "хоче досягти однієї мети – прокласти шлях до мирних переговорів". У своєму виступі китайський дипломат не вжив слова "війна", а заявив про "кризу".

Коли його запитали, чи не повинен Китай чинити тиск на РФ, він відповів, що Китай поважає суверенітет держав, підтримує мир і не згоден, коли на нього покладають якусь відповідальність.