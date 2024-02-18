"Обговорили відновлення миру в Україні". Кулеба в Мюнхені зустрівся з главою МЗС Китаю
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І. Про це український міністр повідомив у соцмережі X (Twitter).
"Зустрівся з моїм китайським колегою Ван І, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні. Я поінформував міністра закордонних справ Ван І про бачення України щодо майбутнього саміту глобального миру у Швейцарії", – розказав Кулеба.
Україна хотіла б провести у березні саміт лідерів країни щодо мирної формули Зеленського, але, за даними Bloomberg, захід, можливо, доведеться перенести на квітень чи травень через необхідність зібрати кворум.
Агентство написало, що один з ключових моментів на сьогодні – участь Китаю. За його інформацією, Кулеба мав зустрітися з Ван І в Мюнхені, щоб переконати Китай взяти участь у цій зустрічі.
Перед зустріччю з Кулебою Ван І виступив на Мюнхенській конференції.
Bild з його слів пише, що у питанні України Китай "хоче досягти однієї мети – прокласти шлях до мирних переговорів". У своєму виступі китайський дипломат не вжив слова "війна", а заявив про "кризу".
Коли його запитали, чи не повинен Китай чинити тиск на РФ, він відповів, що Китай поважає суверенітет держав, підтримує мир і не згоден, коли на нього покладають якусь відповідальність.
- Рік тому Ван І на Мюнхенській конференції розказав, що Китай готує мирну ініціативу для України й РФ. Цей план в Україні й на Заході сприйняли прохолодно.
- 15 січня 2024 року президент Володимир Зеленський розказав, що Україна та Швейцарія розпочинають підготовку проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.