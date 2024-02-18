"Обсудили восстановление мира в Украине". Кулеба в Мюнхене встретился с главой МИД Китая
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности встретился с главой МИД Китая Ван И. Об этом украинский министр сообщил в соцсети X (Twitter).
"Встретился с моим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и крепкого мира в Украине. Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины о предстоящем саммите глобального мира в Швейцарии", — рассказал Кулеба.
Украина хотела бы провести в марте саммит лидеров страны по мирной формуле Зеленского, но, по данным Bloomberg, мероприятие, возможно, придется перенести на апрель или май из-за необходимости собрать кворум.
Агентство написало, что один из ключевых моментов сегодня – участие Китая. По его информации, Кулеба должен был встретиться с Ван И в Мюнхене, чтобы убедить Китай принять участие в этой встрече.
Перед встречей с Кулебой Ван И выступил на Мюнхенской конференции.
Bild по его словам пишет, что в вопросе Украины Китай "хочет достичь одной цели – проложить путь к мирным переговорам". В своем выступлении китайский дипломат не употребил слова "война", а заявил о "кризисе".
Когда его спросили, не должен ли Китай оказывать давление на РФ, он ответил, что Китай уважает суверенитет государств, привержен миру и не согласен, когда на него возлагают какую-либо ответственность.
- Год назад Ван И на Мюнхенской конференции рассказал, что Китай готовит мирную инициативу для Украины и РФ. Этот план в Украине и на Западе восприняли прохладно.
- 15 января 2024 года президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина и Швейцария приступают к подготовке проведения Глобального саммита мира на уровне лидеров.