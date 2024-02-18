"Обсудили восстановление мира в Украине". Кулеба в Мюнхене встретился с главой МИД Китая

Министру иностранных дел Украины удалось провести переговоры с китайским коллегой Ван И

Фото: Дмитро Кулеба / X

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности встретился с главой МИД Китая Ван И. Об этом украинский министр сообщил в соцсети X (Twitter).

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"Встретился с моим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и крепкого мира в Украине. Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины о предстоящем саммите глобального мира в Швейцарии", — рассказал Кулеба.

Украина хотела бы провести в марте саммит лидеров страны по мирной формуле Зеленского, но, по данным Bloomberg, мероприятие, возможно, придется перенести на апрель или май из-за необходимости собрать кворум.

Агентство написало, что один из ключевых моментов сегодня – участие Китая. По его информации, Кулеба должен был встретиться с Ван И в Мюнхене, чтобы убедить Китай принять участие в этой встрече.

Перед встречей с Кулебой Ван И выступил на Мюнхенской конференции.

Bild по его словам пишет, что в вопросе Украины Китай "хочет достичь одной цели – проложить путь к мирным переговорам". В своем выступлении китайский дипломат не употребил слова "война", а заявил о "кризисе".

Когда его спросили, не должен ли Китай оказывать давление на РФ, он ответил, что Китай уважает суверенитет государств, привержен миру и не согласен, когда на него возлагают какую-либо ответственность.