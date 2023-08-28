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Обміняні військовополонені РФ повертаються на фронт, де повторно здаються ЗСУ – ГУР

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 10:16
Обміняні військовополонені РФ повертаються на фронт, де повторно здаються ЗСУ – ГУР - Фото
Андрій Юсов (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю ISLND TV заявив, що були зафіксовані непоодинокі випадки, коли російські військовополонені після обміну поверталися на фронт, згодом повторно потрапляючи у полон Силам оборони.

Відповідаючи на запитання, скільки окупантів продовжували йти на війну проти України після обміну військовополоненими, Юсов сказав: "По відсотках важко сказати, але повертаються, і це не поодинокі випадки".

За його словами, були зафіксовані одні й ті самі загарбники, які декілька разів потрапляли у полон до українських військових.

"Є такі фартові персонажі", – сказав Юсов, додавши, що це свідчить про гуманність ЗСУ.

  • У березні 2023 року повідомлялося, що росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються в полон – у березні був рекорд за зверненнями.

Читайте також: З початку роботи проєкту "Хочу жити" 24 000 росіян виявили бажання здатися в полон – ГУР

Мілана Головань
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