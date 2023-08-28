Обменянные военнопленные РФ возвращаются на фронт, где повторно сдаются ВСУ – ГУР

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью ISLND TV заявил, что были зафиксированы нередкие случаи, когда российские военнопленные после обмена возвращались на фронт, со временем повторно попадая в плен Силам обороны.

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Отвечая на вопрос, сколько оккупантов продолжали идти на войну против Украины после обмена военнопленными, Юсов сказал: "В процентах трудно сказать, но возвращаются, и это не единичные случаи".

По его словам, были зафиксированы одни и те же захватчики, которые несколько раз попадали в плен к украинским военным.

"Есть такие фартовые персонажи", – сказал Юсов, добавив, что это свидетельствует о гуманности ВСУ.

В марте 2023 года сообщалось, что россияне в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен – в марте был рекорд по обращениям.

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