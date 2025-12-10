Офіс генпрокурора обмежив доступ до даних про СЗЧ та дезертирство в Україні: які причини

Правоохоронці заявили про "вимушений та законний крок" з обмеженням даних про військові правопорушення, зокрема, мотивуючи це захистом нацбезпеки

Ілюстративне фото: Depositphotos

Офіс Генерального прокурора повідомив про обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення, зокрема щодо самовільного залишення частини (СЗЧ) та дезертирства. Про це йдеться у дописі, опублікованому відомством.

ОГП зазначив, що такі правопорушення належать до категорії відомостей з обмеженим доступом.

Читайте також Амністія закінчується. Чому Рада хоче повернути жорсткі покарання за СЗЧ

В Офісі назвали обмеження доступу до такої інформації "вимушеним та законним кроком", який зробили для "захисту національної безпеки; недопущення використання таких даних проти України; збереження стабільності та довіри до Сил оборони в умовах війни", а також "протидії інформаційно-психологічним операціям держави-агресора".

"Надання або оприлюднення відомостей про кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби під час дії воєнного стану створює ризики для національної безпеки", – заявляє відомство.

За його словами, цю інформацію можуть використати для:

→ дискредитації Сил оборони;

→ формування "неправдивих висновків про морально-психологічний стан військовослужбовців",

→ оцінки рівня дисципліни й боєздатності підрозділів та системи проведення мобілізації;

→ як інструмент ІПСО проти України задля підриву довіри до військового керівництва та обороноздатності держави.

Офіс генпрокурора заявляє, що розповсюдження навіть узагальнених статистичних даних щодо кількості таких правопорушень може "завдати істотної шкоди оборонній діяльності та інформаційній безпеці", зокрема через створення "сприятливого середовища для маніпуляцій та ворожої пропаганди".

Читайте також Чому покарання за непокору не спрацюють. Культурний погляд

У відомстві додали, що згідно з законом доступ до публічної інформації допускається, якщо є три критерії: винятково в інтересах нацбезпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки; якщо розголошення може "завдати істотної шкоди цим інтересам"; якщо шкода від оприлюднення даних переважає суспільний інтерес отримати цю інформацію.

На думку ОГП, у випадку з військовими кримінальними правопорушеннями ці умови "виконуються в повному обсязі".

Загалом, додали в Офісі, під час дії воєнного стану підлягають обмеженню узагальнені статистичні дані (актуальні та попередні з моменту повномасштабного вторгнення РФ) щодо військових кримінальних правопорушень, а також дані про осіб, які вчинили такі правопорушення, й інформація з документів органів прокуратури, пов'язана з цією категорією злочинів.

"Це стосується також обмеження їх оприлюднення на офіційних інформаційних ресурсах органів прокуратури", – зауважили в повідомленні.

Також у відомстві вказали, що ці обмеження введено лише на період дії воєнного стану.