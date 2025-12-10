Офис генпрокурора ограничил доступ к данным о СЗЧ и дезертирстве в Украине: каковы причины

ОГП заявил о "вынужденном и законном шаге" с ограничением данных о военных правонарушениях, в частности, мотивируя это защитой нацбезопасности

Иллюстративное фото: Depositphotos

Офис Генерального прокурора сообщил об ограничении доступа к информации о военных уголовных правонарушениях, в том числе о самовольном оставлении части (СЗЧ) и дезертирстве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ведомством.

ОГП отметил, что такие правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом.

Читайте также Амнистия заканчивается. Почему Рада хочет вернуть жесткие наказания за СЗЧ

В Офисе назвали ограничение доступа к такой информации "вынужденным и законным шагом", который сделали для "защиты национальной безопасности; недопущения использования таких данных против Украины; сохранения стабильности и доверия к Силам обороны в условиях войны", а также "противодействия информационно-психологическим операциям государства-агрессора".

"Предоставление или обнародование сведений об уголовных правонарушениях против установленного порядка несения военной службы во время действия военного положения создает риски для национальной безопасности", – заявляет ведомство.

По его словам, эту информацию могут использовать для:

→ дискредитация Сил обороны;

→ формирования "ложных выводов о морально-психологическом состоянии военнослужащих",

→ оценки уровня дисциплины и боеспособности подразделений и системы проведения мобилизации;

→ как инструмент ИПСО против Украины для подрыва доверия к военному руководству и обороноспособности государства.

Офис генпрокурора заявляет, что распространение даже обобщенных статистических данных по количеству таких правонарушений может "нанести существенный вред оборонной деятельности и информационной безопасности", в частности из-за создания "благоприятной среды для манипуляций и враждебной пропаганды".

Читайте также Почему наказания за неповиновение не сработают. Культурный взгляд

В ведомстве добавили, что согласно закону доступ к публичной информации допускается, если есть три критерия: исключительно в интересах нацбезопасности, территориальной целостности или общественной безопасности; если разглашение может "нанести существенный вред этим интересам"; если вред от обнародования данных превышает общественный интерес получить эту информацию.

По мнению ОГП, в случае с военными уголовными правонарушениями эти условия "выполняются в полном объеме".

В общем, добавили в Офисе, во время действия военного положения подлежат ограничению обобщенные статистические данные (актуальные и предыдущие с момента полномасштабного вторжения РФ) по военным уголовным правонарушениям, а также данные о лицах, совершивших такие правонарушения, и информация из документов органов прокуратуры, которая связана с этой категорией преступлений.

"Это касается также ограничения их обнародования на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры", – отметили в сообщении.

Также в ведомстве указали, что эти ограничения введены только на период действия военного положения.