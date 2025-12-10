Офис генпрокурора ограничил доступ к данным о СЗЧ и дезертирстве в Украине: каковы причины
Офис Генерального прокурора сообщил об ограничении доступа к информации о военных уголовных правонарушениях, в том числе о самовольном оставлении части (СЗЧ) и дезертирстве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ведомством.
ОГП отметил, что такие правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом.
В Офисе назвали ограничение доступа к такой информации "вынужденным и законным шагом", который сделали для "защиты национальной безопасности; недопущения использования таких данных против Украины; сохранения стабильности и доверия к Силам обороны в условиях войны", а также "противодействия информационно-психологическим операциям государства-агрессора".
"Предоставление или обнародование сведений об уголовных правонарушениях против установленного порядка несения военной службы во время действия военного положения создает риски для национальной безопасности", – заявляет ведомство.
По его словам, эту информацию могут использовать для:
→ дискредитация Сил обороны;
→ формирования "ложных выводов о морально-психологическом состоянии военнослужащих",
→ оценки уровня дисциплины и боеспособности подразделений и системы проведения мобилизации;
→ как инструмент ИПСО против Украины для подрыва доверия к военному руководству и обороноспособности государства.
Офис генпрокурора заявляет, что распространение даже обобщенных статистических данных по количеству таких правонарушений может "нанести существенный вред оборонной деятельности и информационной безопасности", в частности из-за создания "благоприятной среды для манипуляций и враждебной пропаганды".
В ведомстве добавили, что согласно закону доступ к публичной информации допускается, если есть три критерия: исключительно в интересах нацбезопасности, территориальной целостности или общественной безопасности; если разглашение может "нанести существенный вред этим интересам"; если вред от обнародования данных превышает общественный интерес получить эту информацию.
По мнению ОГП, в случае с военными уголовными правонарушениями эти условия "выполняются в полном объеме".
В общем, добавили в Офисе, во время действия военного положения подлежат ограничению обобщенные статистические данные (актуальные и предыдущие с момента полномасштабного вторжения РФ) по военным уголовным правонарушениям, а также данные о лицах, совершивших такие правонарушения, и информация из документов органов прокуратуры, которая связана с этой категорией преступлений.
"Это касается также ограничения их обнародования на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры", – отметили в сообщении.
Также в ведомстве указали, что эти ограничения введены только на период действия военного положения.
- В октябре ОГП сообщал LIGA.net, что с января 2022 года до августа 2025-го в Украине возбудили более 270 000 уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, однако только 5% из них дошли до суда.
Комментарии (0)