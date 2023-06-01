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Окупанти почали вишукувати людей з проукраїнською позицією за допомогою таксистів – Мінборони

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 16:45
Окупанти почали вишукувати людей з проукраїнською позицією за допомогою таксистів – Мінборони - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

Росія розширює агентурну мережу на тимчасово окупованих територіях України, використовуючи для цього перевізників і таксистів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, підконтрольні окупантам силовики примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, зокрема й простих перевізників і таксистів, "невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму".  

У разі відмови  окупанти негайно забороняють діяльність таких місцевих транспортників.

Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб РФ здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей, зазначила Маляр.

Зокрема, минулого тижня попередження про припинення дії договорів на транспортні перевезення отримала низка місцевих підприємств та окремих перевізників. Разом з тим на ринок транспортних перевезень все більше залучаються виключно російські підприємства, додала заступниця міністра оборони.

  • За даними ЦНС, росіяни вивозять дітей із окупованих територій під приводом надання медичної допомоги.
  • На Херсонщині окупанти псують українські паспорти, змушуючи людей брати російські.
Оксана Житнюк
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