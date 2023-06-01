Окупанти почали вишукувати людей з проукраїнською позицією за допомогою таксистів – Мінборони

Росія розширює агентурну мережу на тимчасово окупованих територіях України, використовуючи для цього перевізників і таксистів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, підконтрольні окупантам силовики примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, зокрема й простих перевізників і таксистів, "невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму".

У разі відмови окупанти негайно забороняють діяльність таких місцевих транспортників.

Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб РФ здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей, зазначила Маляр.

Зокрема, минулого тижня попередження про припинення дії договорів на транспортні перевезення отримала низка місцевих підприємств та окремих перевізників. Разом з тим на ринок транспортних перевезень все більше залучаються виключно російські підприємства, додала заступниця міністра оборони.

За даними ЦНС, росіяни вивозять дітей із окупованих територій під приводом надання медичної допомоги.

На Херсонщині окупанти псують українські паспорти, змушуючи людей брати російські.

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