Оккупанты начали выискивать людей с проукраинской позицией с помощью таксистов – Минбороны

Россия расширяет агентурную сеть на временно оккупированных территориях Украины, используя для этого перевозчиков и таксистов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, подконтрольные оккупантам силовики заставляют местных предпринимателей, связанных с предоставлением населению транспортных услуг, в том числе простых перевозчиков и таксистов, "безотлагательно отчитываться об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима".

В случае отказа оккупанты немедленно запрещают деятельность таких местных транспортников.

Особую активность по разворачиванию агентурной сети таким способом РФ осуществляет во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей, отметила Маляр.

В частности, на прошлой неделе предупреждение о прекращении действия договоров на транспортные перевозки получил ряд местных предприятий и перевозчиков. Вместе с тем на рынок транспортных перевозок все больше привлекаются исключительно российские предприятия, добавила замминистра обороны.

По данным ЦНС, россияне вывозят детей с оккупированных территорий под предлогом оказания медпомощи.

В Херсонской области оккупанты портят украинские паспорта, заставляя людей брать российские.

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