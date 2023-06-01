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Оккупанты начали выискивать людей с проукраинской позицией с помощью таксистов – Минбороны

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 16:45
Оккупанты начали выискивать людей с проукраинской позицией с помощью таксистов – Минбороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Россия расширяет агентурную сеть на временно оккупированных территориях Украины, используя для этого перевозчиков и таксистов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, подконтрольные оккупантам силовики заставляют местных предпринимателей, связанных с предоставлением населению транспортных услуг, в том числе простых перевозчиков и таксистов, "безотлагательно отчитываться об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима".

В случае отказа оккупанты немедленно запрещают деятельность таких местных транспортников.

Особую активность по разворачиванию агентурной сети таким способом РФ осуществляет во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей, отметила Маляр.

В частности, на прошлой неделе предупреждение о прекращении действия договоров на транспортные перевозки получил ряд местных предприятий и перевозчиков. Вместе с тем на рынок транспортных перевозок все больше привлекаются исключительно российские предприятия, добавила замминистра обороны.

Оксана Житнюк
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