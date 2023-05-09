В Херсонской области оккупанты портят украинские паспорта, заставляют брать свои – ЦНС

На временно оккупированной части Херсонской области оккупанты намеренно портят украинские паспорта на блокпостах. Так россияне хотят ускорить темпы паспортизации своими документами, пишет Центр национального сопротивления со ссылками на данные украинского подполья.

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Отмечается, что оккупационная администрация издала неофициальное распоряжение наносить умышленные механические повреждения на украинских паспортах.

"Сейчас московское руководство оккупантов оказывает давление на гауляйтеров и коллаборантов на временно оккупированных территориях, чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации", – говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что оккупационные администрации переходят на более агрессивные способы паспортизации украинцев в оккупации. В частности, незаконный российский паспорт получает статус "документа для выживания и решения малейших социально-бытовых нужд".

"Например, от выезда за пределы городов до медицинских услуг, что фактически ставит местное население в обстоятельства непреодолимой силы", – пишет Центр сопротивления.

7 апреля 2023 года в Генштабе сообщили, что россияне навязывают украинцам в оккупации паспорта РФ и применяют угрозы.

1 мая в Офисе президента объяснили, как действовать в отношении российских паспортов в оккупации: можно взять во избежание репрессий и пыток, но за активное сотрудничество будут наказывать по закону.

4 мая Центр сопротивления заявил, что оккупанты начали принудительно паспортизировать детей: угрожают родителям лишением прав.

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Артем Джеріпа

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