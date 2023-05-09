UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсонской области оккупанты портят украинские паспорта, заставляют брать свои – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 16:20
В Херсонской области оккупанты портят украинские паспорта, заставляют брать свои – ЦНС - Фото
Украинский загранпаспорт (Фото: Pexels)

На временно оккупированной части Херсонской области оккупанты намеренно портят украинские паспорта на блокпостах. Так россияне хотят ускорить темпы паспортизации своими документами, пишет Центр национального сопротивления со ссылками на данные украинского подполья.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отмечается, что оккупационная администрация издала неофициальное распоряжение наносить умышленные механические повреждения на украинских паспортах.

"Сейчас московское руководство оккупантов оказывает давление на гауляйтеров и коллаборантов на временно оккупированных территориях, чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации", – говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что оккупационные администрации переходят на более агрессивные способы паспортизации украинцев в оккупации. В частности, незаконный российский паспорт получает статус "документа для выживания и решения малейших социально-бытовых нужд".

"Например, от выезда за пределы городов до медицинских услуг, что фактически ставит местное население в обстоятельства непреодолимой силы", – пишет Центр сопротивления.

  • 7 апреля 2023 года в Генштабе сообщили, что россияне навязывают украинцам в оккупации паспорта РФ и применяют угрозы.
  • 1 мая в Офисе президента объяснили, как действовать в отношении российских паспортов в оккупации: можно взять во избежание репрессий и пыток, но за активное сотрудничество будут наказывать по закону.
  • 4 мая Центр сопротивления заявил, что оккупанты начали принудительно паспортизировать детей: угрожают родителям лишением прав.

Читайте также: Оккупанты изображают из себя украинцев, чтобы найти партизан и нелояльных

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупанты временно оккупированные территории незаконная паспортизация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 