Россияне начали принудительно паспортизировать детей на оккупированных территориях – ЦНС

Россияне начали принудительно паспортизировать детей на временно оккупированных территориях и угрожают родителям лишением прав. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что оккупанты заставляют получать паспорта РФ детей в возрасте от 14 лет.

В противном случае родителям грозит штраф, а в дальнейшем захватчики угрожают им лишением родительских прав, пишет ЦНС.

Отмечается, что оккупанты записывают всех детей, родившихся в оккупации после 30 сентября 2022 года, в качестве "граждан РФ".

Таким образом, россияне "искусственно наращивают паспортизацию на временно оккупированных территориях, чтобы "оправдать" оккупацию региона", резюмирует Центр сопротивления.

27 апреля 2023 г. российский диктатор Владимир Путин издал указ, которым разрешил принудительную депортацию украинцев на оккупированных территорий, если они не получат российское гражданство до 1 июля.

1 мая 2023 года министр по вопросам реинтеграции Верещук сообщила, что в ведомстве призывают не брать российские паспорта, чтобы не подвергать себя рискам.

Советник ОП Подоляк объяснил: паспорт РФ можно взять, если существует угроза жизни, но все, кто активно помогал оккупантам, будут наказаны.

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Артем Джеріпа

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