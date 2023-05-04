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Россияне начали принудительно паспортизировать детей на оккупированных территориях – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 18:01
Россияне начали принудительно паспортизировать детей на оккупированных территориях – ЦНС - Фото
Паспорт РФ (Фото: depositphotos.com)

Россияне начали принудительно паспортизировать детей на временно оккупированных территориях и угрожают родителям лишением прав. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты заставляют получать паспорта РФ детей в возрасте от 14 лет.

В противном случае родителям грозит штраф, а в дальнейшем захватчики угрожают им лишением родительских прав, пишет ЦНС.

Отмечается, что оккупанты записывают всех детей, родившихся в оккупации после 30 сентября 2022 года, в качестве "граждан РФ".

Таким образом, россияне "искусственно наращивают паспортизацию на временно оккупированных территориях, чтобы "оправдать" оккупацию региона", резюмирует Центр сопротивления.

  • 27 апреля 2023 г. российский диктатор Владимир Путин издал указ, которым разрешил принудительную депортацию украинцев на оккупированных территорий, если они не получат российское гражданство до 1 июля.
  • 1 мая 2023 года министр по вопросам реинтеграции Верещук сообщила, что в ведомстве призывают не брать российские паспорта, чтобы не подвергать себя рискам.
  • Советник ОП Подоляк объяснил: паспорт РФ можно взять, если существует угроза жизни, но все, кто активно помогал оккупантам, будут наказаны.

Читайте также: Оккупанты изображают из себя украинцев, чтобы найти партизан и нелояльных

Артем Джеріпа
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