RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 19:59
Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати – Генштаб - Фото
Знищені в Україні російські окупанти (скриншот)

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат, які намагаються приховати. Так, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення триває.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції "та ще чотири важливі об’єкти окупантів".

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії, відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно". 
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабердянськГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 