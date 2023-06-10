Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати – Генштаб

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат, які намагаються приховати. Так, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення триває.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції "та ще чотири важливі об’єкти окупантів".

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії, відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

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