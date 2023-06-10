Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати – Генштаб
Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат, які намагаються приховати. Так, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення триває.
Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції "та ще чотири важливі об’єкти окупантів".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії, відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
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