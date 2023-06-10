Оккупанты несут большие потери, которые пытаются скрыть – Генштаб

Российские оккупанты продолжают нести большие потери, которые пытаются скрыть. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции "и еще четыре важных объекта оккупантов".

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии, ответить отказался. По его словам, все командующие Сил обороны "настроены позитивно".

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