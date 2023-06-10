Оккупанты несут большие потери, которые пытаются скрыть – Генштаб
Российские оккупанты продолжают нести большие потери, которые пытаются скрыть. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается.
Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции "и еще четыре важных объекта оккупантов".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии, ответить отказался. По его словам, все командующие Сил обороны "настроены позитивно".
Комментарии