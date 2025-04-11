Орбан спустився з першого на третє місце за популярністю – опитування угорців

Чинний прем'єр Угорщини втратив позиції за пів року

Віктор Орбан (Фото: NICOLAS TUCAT/EPA)

Свіже опитування угорської компанії 21 Research Center показало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стрімко втрачає популярність серед угорців. З жовтня 2024 року він опустився на третє місце, повідомляє 24.hu.

На початку квітня 2025 року дослідницький центр оцінив популярність 15 угорських політиків всередині країни.

Перше місце посів лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який отримав підтримку 39% респондентів. На другому опинився депутат парламенту Акош Хадхазі (32%), а прем’єр Віктор Орбан посів лише третю сходинку (31%).

Аналогічне дослідження, яке 21 Research Center проводив у жовтні 2024 року, показало лідерство Орбана, який тоді отримав 32%.

Мадяр у жовтні посідав друге місце із 30%, а Акош Хадхазі – 27%.

На додаткове питання, кого респонденти хотіли б бачити наступним прем'єр-міністром Угорщини – Мадяра чи Орбана, 37% учасників опитування назвали опозиціонера, а 33% – чинного прем'єра.

Ще 30% респондентів не визначилися зі своїми уподобаннями з цього питання.

Опитування проводилося з 1 до 7 квітня 2025 року. У телефонному режимі та через повідомлення було опитано 1000 людей. Похибка репрезентативної вибірки становить близько трьох відсоткових пунктів.