Орбан опустился с первого на третье место по популярности – опрос венгров
Свежий опрос венгерской компании 21 Research Center показал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремительно теряет популярность среди венгров. С октября 2024 года он опустился на третье место, сообщает 24.hu.
В начале апреля 2025 года исследовательский центр оценил популярность 15 венгерских политиков внутри страны.
Первое место занял лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, получивший поддержку 39% респондентов. На втором оказался депутат парламента Акош Хадхази (32%), а премьер Виктор Орбан занял только третье место (31%).
Аналогичное исследование, которое 21 Research Center проводил в октябре 2024 года, показало лидерство Орбана, получившего тогда 32%.
Мадяр в октябре занимал второе место с 30%, а Акош Хадхази – 27%.
На дополнительный вопрос, кого респонденты хотели бы видеть следующим премьер-министром Венгрии – Мадяра или Орбана, 37% участников опроса назвали оппозиционера, а 33% – действующего премьера.
Еще 30% респондентов не определились со своими предпочтениями в этом вопросе.
Опрос проводился с 1 по 7 апреля 2025 года. В телефонном режиме и через сообщения было опрошено 1000 человек. Погрешность репрезентативной выборки составляет около трех процентных пунктов.
- Партия "Тиса" была создана в преддверии выборов в Европарламент в 2024 году.
- В июне 2024 Петер Мадяр заявил, что хочет заложить основу для победы над Орбаном на следующих национальных выборах.
- Следующие выборы в Венгрии намечены на апрель 2026 года.