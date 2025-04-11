Орбан опустился с первого на третье место по популярности – опрос венгров

Виктор Орбан (Фото: NICOLAS TUCAT/EPA)

Свежий опрос венгерской компании 21 Research Center показал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремительно теряет популярность среди венгров. С октября 2024 года он опустился на третье место, сообщает 24.hu.

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В начале апреля 2025 года исследовательский центр оценил популярность 15 венгерских политиков внутри страны.

Первое место занял лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, получивший поддержку 39% респондентов. На втором оказался депутат парламента Акош Хадхази (32%), а премьер Виктор Орбан занял только третье место (31%).

Аналогичное исследование, которое 21 Research Center проводил в октябре 2024 года, показало лидерство Орбана, получившего тогда 32%.

Мадяр в октябре занимал второе место с 30%, а Акош Хадхази – 27%.

На дополнительный вопрос, кого респонденты хотели бы видеть следующим премьер-министром Венгрии – Мадяра или Орбана, 37% участников опроса назвали оппозиционера, а 33% – действующего премьера.

Еще 30% респондентов не определились со своими предпочтениями в этом вопросе.

Опрос проводился с 1 по 7 апреля 2025 года. В телефонном режиме и через сообщения было опрошено 1000 человек. Погрешность репрезентативной выборки составляет около трех процентных пунктов.