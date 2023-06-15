Зброя для Росії. У Південній Африці заявили, що не постачали озброєння РФ: Старе замовлення

Міністерка оборони Південно-Африканської республіки Танді Модізе заявила, що на російське судно Lady R не завантажувалась зброя, проте підтвердила, що ПАР отримала партію зброї з Росії за старим замовленням. Раніше посол Сполучених Штатів в ПАР заявляв, що через це судно була постачена зброя для Росії. Про це пише Eyewitness News з посиланням на слова посадовиці.

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Вона зазначила, що немає потреби у судовому розслідуванні інциденту, щоб "повідомити їм те, що вони вже знають про докування російського судна".

Модізе повторила, що в грудні 2022 року на російський корабель Lady R не завантажували зброю.

Водночас вона підтвердила, що Сили оборони ПАР отримали партію озброєнь з Росії за замовленням від 2018 року.

Деякі опозиційні депутати звинуватили міністерку в тому, що вона "змінила свою історію" щодо інциденту з російським судном.

За словами Модізе, поки ПАР отримувало партію зброї, вони не зробили "нічого поганого" і на судно нічого не завантажували.

"Ми не зробили нічого поганого в Південній Африці. Ми замовили, ми отримали вантаж", – сказала вона.

Міністерка додала, що нема потреби в судовому розслідуванні, призначеному президентом ПАР.

11 травня 2023 року посол США у Південній Африці звинуватив ПАР у постачанні боєприпасів та зброї Росії. На його думку, це відбулось з використанням російського судна Lady R, який пришвартувався на військово-морській базі у Кейптауні в грудні 2022 року.

В Офісі президента Південної Африки заявили, що влада ПАР домовилася з офіційними особами Сполучених Штатів щодо розслідування стосовно російського судна Lady R, яке буцімто використовувалося для постачання зброї РФ.

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