Оружие для России. В Южной Африке заявили, что не поставляли вооружение РФ: Старый заказ

Министр обороны Южно-Африканской республики Танди Модизе заявила, что на российское судно Lady R не загружалось оружие, однако подтвердила, что ЮАР получила партию оружия из России по старому заказу. Ранее посол Соединенных Штатов в ЮАР заявлял, что через это судно было поставлено оружие для России. Об этом пишет Eyewitness News со ссылкой на слова чиновника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она отметила, что нет нужды в судебном расследовании инцидента, чтобы "сообщить им о том, что они уже знают о доковании российского судна".

Модизе повторила, что в декабре 2022 года на российский корабль Lady R не загружали оружие.

В то же время она подтвердила, что Силы обороны ЮАР получили партию вооружений из России по заказу от 2018 года.

Некоторые оппозиционные депутаты обвинили министра в том, что она "изменила свою историю" по поводу инцидента с российским судном.

По словам Модизе, пока ЮАР получала партию оружия, они не сделали "ничего плохого" и на судно ничего не загружали.

"Мы не сделали ничего плохого в Южной Африке. Мы заказали, мы получили груз", – сказала она.

Министр добавила, что нет необходимости в судебном расследовании, назначенном президентом ЮАР.

11 мая 2023 года посол США в Южной Африке обвинил ЮАР в поставке боеприпасов и оружия России. По его мнению, это произошло с использованием российского судна Lady R, которое пришвартовалось на военно-морской базе в Кейптауне в декабре 2022 года.

В Офисе президента Южной Африки заявили, что власти ЮАР договорились с официальными лицами Соединенных Штатов относительно расследования в отношении российского судна Lady R, которое якобы использовалось для поставки оружия РФ.

Читайте также: Бербок: Арест Путина на саммите БРИКС законный, международное право четкое

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.