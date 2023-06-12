"Залишалися секунди". У ППО розповіли, як збивали шість ракет Х-47 "Кинджал" над Києвом
Українські військові розкрили подробиці знищення шести ракет Х-47 "Кинджал" над Києвом у ніч проти 16 травня. Відповідний матеріал розмістило видання The Wall Street Journal.
Журналісти пишуть, що радар системи протиповітряної оборони Patriot вночі 16 травня виявив шість ракет "Кинджал" на відстані близько 200 км.
Комп'ютер системи відстежив ракети й запустив перехоплювачі, знищивши їх усі, останній на відстані близько 14 км за секунди до удару.
"Ніхто не був на 100% впевнений, що Patriot здатний знищити гіперзвукову ракету Х-47. Українці це довели", — сказав командир 96 зенітно-ракетної бригади, яка обороняє Київ, полковник Сергій Яременко.
У цьому ж матеріалі йдеться, що компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи Patriot для України до кінця 2024 року.
- 6 травня 2023 року Повітряні сили ЗСУ підтвердили перше знищення російської гіперзвукової ракети "Кинджал".
- Вночі 16 травня у Повітряних силах повідомили про збиття всіх шести ракет "Кинджал", які летіли на Київ.
- 17 травня у ЗСУ повідомили, що американський комплекс Patriot працював в автоматичному режимі під час збиття "Кинджалів".
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