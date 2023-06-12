"Залишалися секунди". У ППО розповіли, як збивали шість ракет Х-47 "Кинджал" над Києвом

Українські військові розкрили подробиці знищення шести ракет Х-47 "Кинджал" над Києвом у ніч проти 16 травня. Відповідний матеріал розмістило видання The Wall Street Journal.

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Журналісти пишуть, що радар системи протиповітряної оборони Patriot вночі 16 травня виявив шість ракет "Кинджал" на відстані близько 200 км.

Комп'ютер системи відстежив ракети й запустив перехоплювачі, знищивши їх усі, останній на відстані близько 14 км за секунди до удару.

"Ніхто не був на 100% впевнений, що Patriot здатний знищити гіперзвукову ракету Х-47. Українці це довели", — сказав командир 96 зенітно-ракетної бригади, яка обороняє Київ, полковник Сергій Яременко.

ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

У цьому ж матеріалі йдеться, що компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи Patriot для України до кінця 2024 року.

6 травня 2023 року Повітряні сили ЗСУ підтвердили перше знищення російської гіперзвукової ракети "Кинджал".

Вночі 16 травня у Повітряних силах повідомили про збиття всіх шести ракет "Кинджал", які летіли на Київ.

17 травня у ЗСУ повідомили, що американський комплекс Patriot працював в автоматичному режимі під час збиття "Кинджалів".

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