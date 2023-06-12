"Оставались секунды". В ПВО рассказали, как сбивали шесть ракет Х-47 "Кинжал" над Киевом

Украинские военные раскрыли подробности уничтожения шести ракет Х-47 "Кинжал" над Киевом в ночь на 16 мая. Соответствующий материал разместило издание The Wall Street Journal.

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Журналисты пишут, что радар системы противовоздушной обороны Patriot ночью 16 мая обнаружил шесть ракет "Кинжал" на расстоянии около 200 км.

Компьютер системы отследил ракеты и запустил перехватчиков, уничтожив их все, последний на расстоянии около 14 км — за секунды до удара.

"Никто не был на 100% уверен, что Patriot способен уничтожить гиперзвуковую ракету Х-47. Украинцы это доказали", — сказал командир 96 зенитно-ракетной бригады, обороняющей Киев, полковник Сергей Яременко.

СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

В этом же материале говорится, что компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей системы Patriot для Украины до конца 2024 года.

6 мая 2023 года Воздушные силы ВСУ подтвердили первое уничтожение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Ночью 16 мая в Воздушных силах сообщили о всех шести сбитых ракетах "Кинжал", летевших на Киев.

17 мая в ВСУ сообщили, что американский комплекс Patriot работал в автоматическом режиме во время сбивания "Кинжалов". Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

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