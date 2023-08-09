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Звільнення митрополита Павла під заставу не означає звільнення від відповідальності – СБУ

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 10:47
Звільнення митрополита Павла під заставу не означає звільнення від відповідальності – СБУ - Фото
Митрополит УПЦ МП Павло (Фото - EPA)

Звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебедя) після внесення за нього застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Про це йдеться у коментарі Служби безпеки.

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СБУ прокоментувала вихід під заставу митрополита УПЦ Московського патріархату Павла, за якого внесли 33,3 млн грн, заявою, що звільнення з-під варти не означає звільнення від кримінальної відповідальності.

"Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", – пояснили в СБУ.

Митрополит зобов'язаний носити електронний браслет, не залишати місце проживання без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов'язаних із небезпекою для життя та здоров'я), на першу вимогу прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Як повідомляє спецслужба, розслідування з кримінального провадження щодо митрополита Павла завершено, коли його адвокати ознайомляться з матеріалами справи, обвинувальний акт буде направлено до суду.

СБУ підозрює Павла у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії. Служба повідомила, що зібрала обґрунтовану доказову базу проти Павла та опублікувала аудіо його телефонних розмов.

  • 1 квітня 2023 року суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет.
  • 2 квітня митрополит поскаржився на місце відбування арешту. Каже, там "практично нема на чому спати", "немає тепла, світла, немає ні кухля, ні ложки".

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Сергій Бережний
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