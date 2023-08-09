Освобождение митрополита Павла под залог не означает освобождения от ответственности – СБУ

Освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) после внесения за него залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Об этом говорится в комментарии Службы безопасности.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

СБУ прокомментировала выход под залог митрополита УПЦ Московского патриархата Павла, за которого внесли 33,3 млн грн, заявлением, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности.

"Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи уголовного кодекса не предусматривают безальтернативное содержание под стражей", – пояснили в СБУ.

Митрополит обязан носить электронный браслет, не покидать место жительства без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья), по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

Как сообщает спецслужба, расследование по уголовному производству в отношении митрополита Павла завершено, когда его адвокаты ознакомятся с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в суд.

СБУ подозревает Павла в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Служба сообщила, что собрала обоснованную доказательную базу против Павла и опубликовала аудио его телефонных разговоров.

1 апреля 2023 года суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.

2 апреля митрополит пожаловался на место отбывания ареста. Говорит, там "практически не на чем спать", "нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки".

Читайте также: Автомобили, недвижимость, бизнес. Журналисты показали имущество митрополита Павла – Bihus

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.