UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Освобождение митрополита Павла под залог не означает освобождения от ответственности – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 10:47
Освобождение митрополита Павла под залог не означает освобождения от ответственности – СБУ - Фото
Митрополит УПЦ МП Павел (Фото - EPA)

Освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) после внесения за него залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Об этом говорится в комментарии Службы безопасности.  

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

СБУ прокомментировала выход под залог митрополита УПЦ Московского патриархата Павла, за которого внесли 33,3 млн грн, заявлением, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности.

"Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи уголовного кодекса не предусматривают безальтернативное содержание под стражей", – пояснили в СБУ.

Митрополит обязан носить электронный браслет, не покидать место жительства без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья), по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

Как сообщает спецслужба, расследование по уголовному производству в отношении митрополита Павла завершено, когда его адвокаты ознакомятся с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в суд.

СБУ подозревает Павла в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Служба сообщила, что собрала обоснованную доказательную базу против Павла и опубликовала аудио его телефонных разговоров.

  • 1 апреля 2023 года суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.
  • 2 апреля митрополит пожаловался на место отбывания ареста. Говорит, там "практически не на чем спать", "нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки".

Читайте также: Автомобили, недвижимость, бизнес. Журналисты показали имущество митрополита Павла – Bihus

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мпсбузалогмитрополит павел
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 