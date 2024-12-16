У 2023 році Південно-Африканська Республіка не запросила Путіна не саміт БРІКС у Йоганнесбурзі через ту саму причину

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Південно-Африканська Республіка вирішила не запрошувати Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у листопаді 2025 року. Причиною називає ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС). Про це в інтерв'ю державним пропагандистським медіа РФ заявив офіційний представник президента ПАР Вінсент Магвенья.

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Відповідаючи на запитання, чи запрошуватиме Південна Африка Путіна на саміт "Великої двадцятки", Магвенья сказав: "Правова ситуація не змінилася із саміту БРІКС у Йоганнесбурзі. Ми ніяк не можемо вплинути на рішення МКС".

1 грудня Південно-Африканська Республіка розпочала річне головування в G20. Очікується, що саміт відбудеться 21-22 листопада 2025 року.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

12 квітня того самого року влада ПАР назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС. Тоді вирішили, щоб диктатор доєднався до заходу відеодзвінком.