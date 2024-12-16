ПАР, яка головує у G20, не запросить Путіна на саміт через ордер на його арешт
Південно-Африканська Республіка вирішила не запрошувати Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у листопаді 2025 року. Причиною називає ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС). Про це в інтерв'ю державним пропагандистським медіа РФ заявив офіційний представник президента ПАР Вінсент Магвенья.
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Відповідаючи на запитання, чи запрошуватиме Південна Африка Путіна на саміт "Великої двадцятки", Магвенья сказав: "Правова ситуація не змінилася із саміту БРІКС у Йоганнесбурзі. Ми ніяк не можемо вплинути на рішення МКС".
1 грудня Південно-Африканська Республіка розпочала річне головування в G20. Очікується, що саміт відбудеться 21-22 листопада 2025 року.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- 12 квітня того самого року влада ПАР назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС. Тоді вирішили, щоб диктатор доєднався до заходу відеодзвінком.