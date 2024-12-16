В 2023 году Южно-Африканская Республика не пригласила Путина не саммит БРИКС в Йоханнесбурге по той же причине

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Южно-Африканская Республика решила не приглашать Владимира Путина на саммит G20, который состоится в ноябре 2025 года. Причиной называет ордер на арест российского диктатора, изданный Международным уголовным судом. Об этом в интервью государственным пропагандистским медиа РФ заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

Отвечая на вопрос, будет ли Южная Африка Путина приглашать на саммит "Большой двадцатки", Магвенья сказал: "Правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мы никак не можем повлиять на решение МКС".

1 декабря Южно-Африканская Республика начала годовое председательство в G20. Ожидается, что саммит состоится 21-22 ноября 2025 года.

17 марта 2023 МКС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

12 апреля того же года власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС. Тогда решили, чтобы диктатор присоединился к мероприятию по видеозвонку.