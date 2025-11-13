Парламент Чорногорії схвалив участь своєї армії в місії НАТО на підтримку України
Після дев’яти місяців очікування Скупщина Чорногорії ухвалила рішення про приєднання Збройних сил до діяльності НАТО з надання безпекової допомоги й навчання для України – NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.
За рішення проголосували 44 депутати, п’ятеро виступили проти, а двоє утрималися. Ініціативу ухвалено на основі пропозиції Ради з питань оборони та безпеки, яку затвердили ще 7 лютого 2025 року.
Члени Ради домовилися, що участь чорногорських військових у межах місії NSATU відбуватиметься лише на території країн-членів НАТО.
Місія NSATU має координувати підготовку українських сил безпеки і сприяти зміцненню оборонного потенціалу України.
Міністр оборони Драган Крапович зазначив, що це рішення є продовженням зобов’язань, ухвалених на саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року.
Водночас Демократична народна партія (DNP), що входить до провладної коаліції, виступила проти участі Чорногорії в місії.
"Це може лише ще більше погіршити наші відносини з Російською Федерацією. Розумніше було б залишатися осторонь чужих конфліктів", – заявив депутат від DNP Владислав Бойович.
Це вже друга місія, у якій бере участь Чорногорія після початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року. Перша – місія ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM) – була схвалена парламентом у червні 2025 року після дев’яти місяців затримки.
- За останні 10 років у Чорногорії було створено кілька правоекстремістських організацій, близьких до Росії, – вони, зокрема, прославляють воєнних злочинців.
- У листопаді 2024 року стало відомо, що Чорногорія збирається запровадити візи для громадян Росії та Білорусі, щоб розпочати реформи у сфері візової політики, серед яких гармонізація з правилами, що діють у Шенгенській зоні.
