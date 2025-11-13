Парламент Чорногорії схвалив участь своєї армії в місії НАТО на підтримку України

Війська Чорногорії (Фото: Міноборони Чорногорії)

Після дев’яти місяців очікування Скупщина Чорногорії ухвалила рішення про приєднання Збройних сил до діяльності НАТО з надання безпекової допомоги й навчання для України – NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

За рішення проголосували 44 депутати, п’ятеро виступили проти, а двоє утрималися. Ініціативу ухвалено на основі пропозиції Ради з питань оборони та безпеки, яку затвердили ще 7 лютого 2025 року.

Члени Ради домовилися, що участь чорногорських військових у межах місії NSATU відбуватиметься лише на території країн-членів НАТО.

Місія NSATU має координувати підготовку українських сил безпеки і сприяти зміцненню оборонного потенціалу України.

Міністр оборони Драган Крапович зазначив, що це рішення є продовженням зобов’язань, ухвалених на саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року.

Водночас Демократична народна партія (DNP), що входить до провладної коаліції, виступила проти участі Чорногорії в місії.

"Це може лише ще більше погіршити наші відносини з Російською Федерацією. Розумніше було б залишатися осторонь чужих конфліктів", – заявив депутат від DNP Владислав Бойович.

Це вже друга місія, у якій бере участь Чорногорія після початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року. Перша – місія ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM) – була схвалена парламентом у червні 2025 року після дев’яти місяців затримки.