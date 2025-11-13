Парламент Черногории одобрил участие своей армии в миссии НАТО в поддержку Украины

Войска Черногории (Фото: Минобороны Черногории)

После девяти месяцев ожидания Скупщина Черногории приняла решение о присоединении Вооруженных сил к деятельности НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и обучения для Украины – NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Об этом сообщает Радио Слободна Европа.

За решение проголосовали 44 депутата, пятеро выступили против, а двое воздержались. Инициатива принята на основе предложения Совета по вопросам обороны и безопасности, утвержденном еще 7 февраля 2025 года.

Члены Совета договорились, что участие черногорских военных в рамках миссии NSATU будет происходить исключительно на территории стран-членов НАТО.

Миссия NSATU должна координировать подготовку украинских сил безопасности и способствовать укреплению оборонного потенциала Украины.

Министр обороны Драган Крапович отметил, что это решение является продолжением обязательств, принятых на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

В то же время Демократическая народная партия (DNP), входящая в правящую коалицию, выступила против участия Черногории в миссии.

"Это может лишь еще больше ухудшить наши отношения с Российской Федерацией. Разумнее было бы оставаться в стороне от чужих конфликтов", – заявил депутат от DNP Владислав Бойович.

Это уже вторая миссия, в которой участвует Черногория после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Первая – миссия ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) – была одобрена парламентом в июне 2025 года после девяти месяцев задержки.