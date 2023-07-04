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ПА ОБСЄ визнала Росію спонсором тероризму, а вагнерівців – терористами

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 21:16
ПА ОБСЄ визнала Росію спонсором тероризму, а вагнерівців – терористами - Фото
Парламентська асамблея ОБСЄ (фото: ЕРА)

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Росію державою-спонсором тероризму, а приватну військову компанію "Вагнер" – терористичною організацією. Про це повідомила членкиня постійної делегації України у Парламентській Асамблеї ОБСЄ Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, 4 липня члени Парламентської Асамблеї ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію.

У документі, за її словами, йдеться про те, що:

– дії групи Вагнера від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні;
– держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти групи Вагнера та її афілійованих та правонаступницьких структур, зокрема шляхом оголошення їх терористичною організацією;
– держави-члени ОБСЄ мають посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер групи Вагнера та її дій, відповідальність РФ як держави-спонсора цієї терористичної організації, неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

Кравчук наголосила, що таке формулювання вперше закріплене в офіційному документі міжнародної організації.

  • 26 січня 2023 року США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією.
  • 3 лютого Україна заочно повідомила про підозру ватажку ПВК Вагнера Євгену Пригожину. Офіс генпрокурора також обіцяє притягнути до відповідальності й пересічних "вагнерівців" – навіть тих, що втекли за кордон.
  • МВС Великої Британії працює над оголошенням приватної військової компанії Вагнера терористичною організацією.

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Мілана Головань
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війнаобсєЄвгенія КравчукВагнер
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