ПА ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма, а вагнеровцев – террористами

Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала Россию государством-спонсором терроризмом, а частную военную компанию "Вагнер" – террористической организацией. Об этом сообщила член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Евгения Кравчук.

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По словам Кравчук, 4 июля члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ приняли итоговую декларацию.

В документе, по ее словам, говорится о том, что:

– действия группы Вагнера от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические;

– государства-члены ОБСЕ должны принять меры против группы Вагнера и ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией;

– государства-члены ОБСЕ должны усиливать международные нормы, четко признающие террористический характер группы Вагнера и его действий, ответственность РФ как государства-спонсора этой террористической организации, недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.

Кравчук подчеркнула, что такая формулировка впервые закреплена в официальном документе международной организации.

26 января 2023 года США признали ПИК Вагнера транснациональной преступной организацией.

3 февраля Украина заочно сообщила о подозрении главарю НДС Вагнера Евгению Пригожину. Офис генпрокурора также обещает привлечь к ответственности и рядовых "вагнеровцев" – даже сбежавших за границу.

МВД Великобритании работает над объявлением частной военной компании Вагнера террористической организацией.

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