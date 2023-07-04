ПА ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма, а вагнеровцев – террористами
Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала Россию государством-спонсором терроризмом, а частную военную компанию "Вагнер" – террористической организацией. Об этом сообщила член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Евгения Кравчук.
По словам Кравчук, 4 июля члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ приняли итоговую декларацию.
В документе, по ее словам, говорится о том, что:
– действия группы Вагнера от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические;
– государства-члены ОБСЕ должны принять меры против группы Вагнера и ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией;
– государства-члены ОБСЕ должны усиливать международные нормы, четко признающие террористический характер группы Вагнера и его действий, ответственность РФ как государства-спонсора этой террористической организации, недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.
Кравчук подчеркнула, что такая формулировка впервые закреплена в официальном документе международной организации.
- 26 января 2023 года США признали ПИК Вагнера транснациональной преступной организацией.
- 3 февраля Украина заочно сообщила о подозрении главарю НДС Вагнера Евгению Пригожину. Офис генпрокурора также обещает привлечь к ответственности и рядовых "вагнеровцев" – даже сбежавших за границу.
- МВД Великобритании работает над объявлением частной военной компании Вагнера террористической организацией.
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