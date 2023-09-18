Перебитий VIN-код. Водії заявляли про "масові вилучення" спорткарів – поліція відповіла
На початку серпня у соцмережах повідомили про нібито масові вилучення поліціянтами у Києві автівок, які схожі на спортивні. У дописах водії скаржились, що автівки забирали на штрафмайданчики за підозрою у підробці VIN-коду транспорту. У патрульній поліції Києва відповіли LIGA.net, що у випадку підозри у вчиненні такого правопорушення поліціянти викликають на місце слідчо-оперативну групу.
Зокрема, допис про нібито масові вилучення опублікував місцевий Telegram-канал.
На скриншотах водії скаржаться, що автівки, схожі на спортивні, забирають на штрафмайданчики за підозрою у перебитті VIN-коду машин. Ресурс стверджує, що забирають автівки "навіть на стоковому вихлопі і без плівок".
Vehicle identification number (VIN), або VIN-код – ідентифікаційний номер транспортного засобу, унікальний серійний номер, що застосовується для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу.
Навіщо перебивати VIN-код?
У більшості випадків його перебивають шахраї, аби легалізувати не розмитнений та викрадений транспортний засіб під наявні документи.
У випадку зі спорткарами причина підробки номера – шум, який видають ці машини. Зазвичай такий тип автівок має прямоточний глушник та вихлопну систему, що збільшує гучність самого транспорту. VIN-номер дозволяє змінити дані про ці характеристики машини.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9564 "Про відповідальність за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму". За ним пропонується штрафувати порушників на 17 000 грн, також з'явиться можливість забирати права у таких водіїв строком від трьох до шести місяців.
LIGA.net звернулась до Управління Патрульної поліції у місті Києві, чи дійсно були масові вилучення спортивних автівок, та чи можуть патрульні забирати авто за підозрою у перебитому VIN-коді.
Відповідь відомства:
→ Підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу – кримінальне правопорушення (ст. 290 Кримінального кодексу);
→ Покарання: штраф від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів (від 201 300 грн до 335 500 грн на 2023 рік) / виправні роботи терміном до двох років / обмеження волі на строк до трьох років;
→ Якщо патрульні вбачають в діях особи ознаки кримінального правопорушення, або ж є достатньо підстав вважати, що зупинений транспортний засіб може бути знаряддям або предметом злочину, патрульні для встановлення обставин подій одразу викликають на місце слідчо-оперативну групу;
- У березні директор Департаменту транспортної інфраструктури заявив, що за два місяці в Києві евакуювали понад 17 000 автівок, до місцевого бюджету надійшло понад 12,9 мільйона гривень.
- На LIGA ZAKON є пояснення, що потрібно знати про евакуацію автівки на штрафмайданчик.
- На LIGA.net виходив великий розбір, чи є дефіцит запчастин для авто в Україні через війну – відповіли дилери та СТО.
Читайте думку: Евакуація авто на штрафмайданчик: хто отримує кошти?
Коментарі