Перебитий VIN-код. Водії заявляли про "масові вилучення" спорткарів – поліція відповіла

На початку серпня у соцмережах повідомили про нібито масові вилучення поліціянтами у Києві автівок, які схожі на спортивні. У дописах водії скаржились, що автівки забирали на штрафмайданчики за підозрою у підробці VIN-коду транспорту. У патрульній поліції Києва відповіли LIGA.net, що у випадку підозри у вчиненні такого правопорушення поліціянти викликають на місце слідчо-оперативну групу.

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Зокрема, допис про нібито масові вилучення опублікував місцевий Telegram-канал.

На скриншотах водії скаржаться, що автівки, схожі на спортивні, забирають на штрафмайданчики за підозрою у перебитті VIN-коду машин. Ресурс стверджує, що забирають автівки "навіть на стоковому вихлопі і без плівок".

Що таке VIN-код?



Vehicle identification number (VIN), або VIN-код – ідентифікаційний номер транспортного засобу, унікальний серійний номер, що застосовується для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу.



Навіщо перебивати VIN-код?



У більшості випадків його перебивають шахраї, аби легалізувати не розмитнений та викрадений транспортний засіб під наявні документи.



У випадку зі спорткарами причина підробки номера – шум, який видають ці машини. Зазвичай такий тип автівок має прямоточний глушник та вихлопну систему, що збільшує гучність самого транспорту. VIN-номер дозволяє змінити дані про ці характеристики машини.



У Верховній Раді зареєстровано Vehicle identification number (VIN), або VIN-код – ідентифікаційний номер транспортного засобу, унікальний серійний номер, що застосовується для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу.У більшості випадків його перебивають шахраї, аби легалізувати не розмитнений та викрадений транспортний засіб під наявні документи.У випадку зі спорткарами причина підробки номера – шум, який видають ці машини. Зазвичай такий тип автівок має прямоточний глушник та вихлопну систему, що збільшує гучність самого транспорту. VIN-номер дозволяє змінити дані про ці характеристики машини.У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9564 "Про відповідальність за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму". За ним пропонується штрафувати порушників на 17 000 грн, також з'явиться можливість забирати права у таких водіїв строком від трьох до шести місяців.

LIGA.net звернулась до Управління Патрульної поліції у місті Києві, чи дійсно були масові вилучення спортивних автівок, та чи можуть патрульні забирати авто за підозрою у перебитому VIN-коді.

Відповідь відомства:

→ Підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу – кримінальне правопорушення (ст. 290 Кримінального кодексу);

→ Покарання: штраф від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів (від 201 300 грн до 335 500 грн на 2023 рік) / виправні роботи терміном до двох років / обмеження волі на строк до трьох років;

→ Якщо патрульні вбачають в діях особи ознаки кримінального правопорушення, або ж є достатньо підстав вважати, що зупинений транспортний засіб може бути знаряддям або предметом злочину, патрульні для встановлення обставин подій одразу викликають на місце слідчо-оперативну групу;

У березні директор Департаменту транспортної інфраструктури заявив, що за два місяці в Києві евакуювали понад 17 000 автівок, до місцевого бюджету надійшло понад 12,9 мільйона гривень.

На LIGA ZAKON є пояснення, що потрібно знати про евакуацію автівки на штрафмайданчик.

На LIGA.net виходив великий розбір, чи є дефіцит запчастин для авто в Україні через війну – відповіли дилери та СТО.

Читайте думку: Евакуація авто на штрафмайданчик: хто отримує кошти?

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