Під час атаки Ірану на Ізраїль загинула семирічна дівчинка з Одеси разом із сімʼєю

Сімʼя приїхала до Ізраїлю для лікування Насті Бурик, яка хворіла на рак крові

Загибла дівчинка (Фото: Facebook)

В Ізраїлі через масований ракетний удар Ірану в місті Бат-Ям 14 червня загинула семирічна Анастасія Бурик з Одеси, її мама та ще двоє дітей. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

В Ізраїлі дівчинка лікувалася від онкологічної хвороби й очікувала на трансплантацію кісткового мозку.

Про загибель дівчинки також писав благодійний фонд "Країна добрих справ", який допомагав із лікуванням дитини в Ізраїлі.

Настя загинула разом із бабусею та двома двоюрідними братами – девʼятирічним Костянтином і 13-річним Іллею. Обоє хлопців навчались у школі в Бат-Ямі. Пошуки тіла матері Насті тривають, проте її теж вважають загиблою.

Як повідомляло видання Ynet, Настя разом із сім'єю приїхала в Ізраїль на лікування ще в грудні 2022 року.

15 червня Міністерство закордонних справ повідомляло, що через масовану ракетну атаку Ірану по Ізраїлю загинуло п'ятеро українців.

15 червня влада Ізраїлю повідомила, що унаслідок іранських обстрілів загинули щонайменше десятеро людей. Ще понад 200 людей постраждали, а близько 20 людей вважаються зниклими безвісти.