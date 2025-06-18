Під час атаки Ірану на Ізраїль загинула семирічна дівчинка з Одеси разом із сімʼєю
В Ізраїлі через масований ракетний удар Ірану в місті Бат-Ям 14 червня загинула семирічна Анастасія Бурик з Одеси, її мама та ще двоє дітей. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
В Ізраїлі дівчинка лікувалася від онкологічної хвороби й очікувала на трансплантацію кісткового мозку.
Про загибель дівчинки також писав благодійний фонд "Країна добрих справ", який допомагав із лікуванням дитини в Ізраїлі.
Настя загинула разом із бабусею та двома двоюрідними братами – девʼятирічним Костянтином і 13-річним Іллею. Обоє хлопців навчались у школі в Бат-Ямі. Пошуки тіла матері Насті тривають, проте її теж вважають загиблою.
Як повідомляло видання Ynet, Настя разом із сім'єю приїхала в Ізраїль на лікування ще в грудні 2022 року.
- 15 червня Міністерство закордонних справ повідомляло, що через масовану ракетну атаку Ірану по Ізраїлю загинуло п'ятеро українців.
- 15 червня влада Ізраїлю повідомила, що унаслідок іранських обстрілів загинули щонайменше десятеро людей. Ще понад 200 людей постраждали, а близько 20 людей вважаються зниклими безвісти.
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