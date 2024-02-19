Під Одесою поряд з військовим об'єктом вибухнула автівка, постраждали добровольці – фото

Унаслідок вибуху постраждали Альберт та Наталя Кручиніни, з численними травмами їх доправлено до лікарні, повідомили в Українській добровольчій армії

Фото: Нацполіція

Ввечері у селі Гвардійське в Одеському районі вибухнув автомобіль, унаслідок чого постраждали жінка з чоловіком – їх доправлено до лікарні з численними травмами. Про це повідомило головне управління Національної поліції в Одеській області.

Згодом речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив LIGA.net, що автівку УДА підірвали поряд з військовим об'єктом. Постраждалі – представники добровольчого формування, подружжя Альберт та Наталя Кручиніни.

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Спочатку правоохоронці повідомили про вибух, на місці працювали вогнеборці та слідчо-оперативні групи поліціянтів, а також фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

Згодом Нацполіція написала, що внаслідок вибуху автівки постраждали чоловік та дружина, їх доставили у лікарню з численними травмами. Правоохоронці не оголошували імен постраждалих.

Слідчі відкрили справу щодо замаху на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Передбачене покарання: від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Фото: Нацполіція

"Сьогодні увечері біля одного з військових обʼєктів у передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим та посестра – Альберт та Наталя Кручиніни.

Прямо зараз за їх життя борються лікарі. На місці працює поліція", – повідомили в добровольчому формуванні згодом.

Командування УДА розцінило цей злочин як теракт, як пріоритетну версію вони розглядають діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп, а підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки.

УДА закликала всіх можливих очевидців вибуху, а також осіб, яким відома будь-яка інформація, зв'язатися з командуванням формування: "Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі $10 000 за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ".

Альберт та Наталя Кручиніни (Фото: УДА)

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