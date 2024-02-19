Под Одессой рядом с военным объектом взорвался автомобиль, пострадали добровольцы – фото

В результате взрыва пострадали Альберт и Наталья Кручинины, они госпитализированы с многочисленными травмами, сообщили в УДА

Фото: Нацполиция

Вечером в селе Гвардейское в Одесском районе взорвался автомобиль, в результате чего пострадали женщина с мужчиной – они госпитализированы с многочисленными травмами. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Впоследствии представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил LIGA.net, что автомобиль УДА взорвали рядом с военным объектом. Пострадавшие – представители добровольческого формирования, супруги Альберт и Наталья Кручинины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сначала правоохранители сообщили о взрыве, на месте работали пожарные и следственно-оперативные группы полицейских, а также специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции.

Впоследствии Нацполиция написала, что в результате взрыва автомобиля пострадали женщина с мужчиной, их доставили в больницу с многочисленными травмами. Правоохранители не объявляли имена пострадавших.

Следователи открыли дело о покушении на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Предусмотренное наказание: от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Фото: Нацполиция

Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра – Альберт и Наталья Кручинины.

Прямо сейчас за их жизнь сражаются врачи. На месте работает полиция", – сообщили в добровольческом формировании впоследствии.

Командование УДА расценило это преступление как теракт, как приоритетную версию они рассматривают деятельность российских диверсионно-разведывательных групп, а подразделения собственной безопасности УДА уже получили срочные указания.

УДА призвала всех возможных очевидцев взрыва, а также лиц, которым известна любая информация связаться с командованием формирования: "Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере $10 000 за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ".

Альберт и Наталья Кручинины (Фото: УДА)

Читайте также: Под Бахмутом погиб соратник Яроша, полковник и депутат Киевсовета Сергей "Сокол" Ильницкий