Підпільник спалив релейну шафу на важливій ділянці залізниці в окупованому Донецьку – ЦНС

Залізниця проходить через весь Калінінський та Будьонівський райони окупованого обласного центру

Ілюстративне фото: Depositphotos

Українське підпілля спалило залізничну релейну шафу у тимчасово окупованому Донецьку – цей відтинок сполучення у бік Торецька та Прогресу слугує для загарбників логістичним хабом, щоб підвозити боєприпаси, військову техніку та особовий склад. Про це повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій.

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Агент партизанського руху "АТЕШ" підпалив релейну шафу на залізниці, котра проходить через весь Калінінський та Будьонівський райони окупованого Донецька, пише ЦНС.

Фото: АТЕШ

У центрі зазначають, що цей відтинок залізної дороги у бік Торецька та Прогресу слугує для росіян логістичним хабом – його використовують для підвезення боєприпасів, військової техніки та військовослужбовців РФ.

Фото: АТЕШ

26 липня комбат із 47 бригади Олександр Ширшин повідомив LIGA.net, що Сили оборони втратили населені пункти Прогрес та Вовче на Покровському напрямку, який наразі є найгарячішою ділянкою фронту через російські атаки.

1 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Нацполіція, Служба безпеки України та Військова служба правопорядку ведуть контрдиверсійні дії, виявляють і знешкоджують диверсійні групи росіян у районах міської забудови на Торецькому напрямку .

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Ті ж відтинки фронту на мапі Deepstate (обведені червоним)

1 серпня бійці Сил спецоперацій зупинили прорив російських окупантів до одного з населених пунктів на Торецькому напрямку.

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