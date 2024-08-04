Партизан сжег релейный шкаф на важном участке путей в оккупированном Донецке – ЦНС
Украинское подполье сожгло железнодорожный релейный шкаф во временно оккупированном Донецке – этот отрезок сообщения в сторону Торецка и Прогресса служит для захватчиков логистическим хабом, чтобы подвозить боеприпасы, военную технику и личный состав. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.
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Агент партизанского движения "АТЕШ" поджег релейный шкаф на железной дороге, проходящей через весь Калининский и Буденовский районы оккупированного Донецка, пишет ЦНС.
В центре отмечают, что этот участок железной дороги в сторону Торецка и Прогресса служит для россиян логистическим хабом – его используют для подвоза боеприпасов, военной техники и военнослужащих РФ.
26 июля комбат из 47-й бригады Александр Ширшин сообщил LIGA.net, что Силы обороны потеряли населенные пункты Прогресс и Волчье на Покровском направлении, которое является самым горячим участком фронта из-за российских атак.
1 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
- 1 августа бойцы Сил спецопераций остановили прорыв российских оккупантов в один из населенных пунктов на Торецком направлении.
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