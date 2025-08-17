Після зустрічі Трампа і Путіна літак-розвідник США виконав нову місію у Криму
Після зустрічі на Алясці президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна американський літак-розвідник Bombardier 650 Artemis виконав нову місію у Чорному морі. Про це повідомляє Itamilradar.
Ресурс відстежував політ літака, який відбувся 16 серпня.
За його даними медіа, Bombardier 650 Artemis вилетів зі своєї бази в Констанці, Румунія, перетнув Чорне море, досягнувши узбережжя північної Туреччини, а потім повернув назад до узбережжя Румунії.
Повідомляється, що літак, оснащений передовими датчиками ISR (розвідки, спостереження та рекогносцювання), використовується Сполученими Штатами для моніторингу активності в регіоні, зокрема пересуванню російських військ у Криму.
З початку російського вторгнення в Україну розвідувальні літаки США та НАТО регулярно працюють у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Ці місії спрямовані на збір стратегічної розвідувальної інформації та постійне спостереження за російськими військами, що базуються в Криму та вздовж східного узбережжя.
- Метою російського диктатора Путіна залишається військова та політична капітуляція України. Про це заявив заступник голови комітету Сенату США з питань розвідки Марк Ворнер.
Коментарі (0)