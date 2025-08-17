После встречи Трампа и Путина разведывательный самолет США выполнил новую миссию в Крыму

Самолет-разведчик Bombardier 650 Artemis (Фото: U.S. Army)

После встречи на Аляске президента США Дональд Трамп и российского диктатора Владимира Путина Американский разведывательный самолет Bombardier 650 Artemis выполнил новую миссию в Черном море. Об этом сообщает Itamilradar.

Ресурс отслеживал полет самолета, который состоялся 16 августа.

Согласно данным медиа, Bombardier 650 Artemis вылетел со своей базы в Констанце, Румыния, пересек Черное море, достиг побережья северной Турции, а затем вернулся к побережью Румынии.

Скриншот: Itamilradar

Сообщается, что самолет, оснащенный передовыми датчиками ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка), используется Соединенными Штатами для мониторинга активности в регионе, в частности, передвижения российских войск в Крыму.

С начала российского вторжения в Украину разведывательные самолеты США и НАТО регулярно проводят полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем. Эти миссии направлены на сбор стратегической разведывательной информации и постоянное наблюдение за российскими войсками, базирующимися в Крыму и вдоль восточного побережья.