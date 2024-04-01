По резиденції лівійського прем'єра вдарили з РПГ – без жертв

Абдель Хаміда аль-Дбейба (Фото: EPA)

Резиденція лівійського прем'єр-міністра Абдель Хаміда аль-Дбейба була обстріляна з гранатометів, жертв немає. Про це повідомляє британське агентство Reuters з посиланням на міністра країни, котрий говорив на умовах анонімності.

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Посадовець підтвердив, що напад завдав лише "певної шкоди", більше подробиць не повідомив.

Двоє громадян повідомили ЗМІ, що чули потужні вибухи біля моря в елітному районі Хей Андалус у Тріполі, де розташована резиденція прем'єра.

Громадянин заявив, що після того, як пролунали ці вибухи, були розгорнуті посилені сили безпеки зі своїм транспортом навколо цього району.

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Уряд національної єдності прем'єра було створено за підтримки Організації об'єднаних націй у 2021 році. Проте лівійська Палата представників на сході країни (зокрема, підтримувана Росією) припинила визнавати його легітимність наприкінці того самого року після невдалої спроби провести загальнонаціональні вибори. Це призвело до тривалого політичного глухого кута.

На початку березня троє ключових лівійських лідерів заявили, що погодилися з необхідністю формувати новий об'єднаний уряд, котрий би здійснював нагляд над проведенням виборів, які довго відкладалися.

Чинний прем'єр пообіцяв не передавати владу новому уряду без національних виборів.

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