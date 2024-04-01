По резиденции ливийского премьера ударили из РПГ – без жертв
Резиденция ливийского премьер-министра Абдель Хамида аль-Дбейба была обстреляна из гранатометов, жертв нет. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на министра страны, говорившего на условиях анонимности.
Чиновник подтвердил, что нападение нанесло лишь "определенный вред", больше подробностей не сообщил.
Два гражданина сообщили СМИ, что слышали мощные взрывы у моря в элитном районе Хэй Андалус в Триполи, где расположена резиденция премьера.
Гражданин заявил, что после того, как прогремели эти взрывы, были развернуты усиленные силы безопасности со своим транспортом вокруг этого района.
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Правительство национального единства премьера было создано при поддержке Организации Объединенных Наций в 2021 году. Однако ливийская Палата представителей на востоке страны (в том числе поддерживаемая Россией) прекратила признавать его легитимность в конце того же года после неудачной попытки провести общенациональные выборы. Это привело к длительному политическому тупику.
В начале марта трое ключевых ливийских лидеров заявили, что согласились с необходимостью формирования нового объединенного правительства, которое осуществляло бы надзор за проведением долго откладывавшихся выборов.
Действующий премьер пообещал не передавать власть новому правительству без национальных выборов.
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