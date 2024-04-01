По резиденции ливийского премьера ударили из РПГ – без жертв

Абдель Хамида аль-Дбейба (Фото: EPA)

Резиденция ливийского премьер-министра Абдель Хамида аль-Дбейба была обстреляна из гранатометов, жертв нет. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на министра страны, говорившего на условиях анонимности.

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Чиновник подтвердил, что нападение нанесло лишь "определенный вред", больше подробностей не сообщил.

Два гражданина сообщили СМИ, что слышали мощные взрывы у моря в элитном районе Хэй Андалус в Триполи, где расположена резиденция премьера.

Гражданин заявил, что после того, как прогремели эти взрывы, были развернуты усиленные силы безопасности со своим транспортом вокруг этого района.

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Правительство национального единства премьера было создано при поддержке Организации Объединенных Наций в 2021 году. Однако ливийская Палата представителей на востоке страны (в том числе поддерживаемая Россией) прекратила признавать его легитимность в конце того же года после неудачной попытки провести общенациональные выборы. Это привело к длительному политическому тупику.

В начале марта трое ключевых ливийских лидеров заявили, что согласились с необходимостью формирования нового объединенного правительства, которое осуществляло бы надзор за проведением долго откладывавшихся выборов.

Действующий премьер пообещал не передавать власть новому правительству без национальных выборов.

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