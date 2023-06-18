Подальша підтримка України з боку ЄС не залежить від успіхів контрнаступу – єврокомісар

Подальша підтримка України з боку Європейського Союзу не буде залежати від успіхів контрнаступу Сил оборони, сказав в інтерв'ю Le Parisien Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

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"Наша підтримка не залежить від якихось умов. Важливо, щоб Україна повернула свою свободу та свою територію. Ми сповнені рішучості надавати їй усю підтримку, яка їй потрібна, ми це робимо й будемо робити", – сказав він.

Як приклад він вказав на рішення Євросоюзу збільшити виробництво боєприпасів для України.

"Ми готуємося до того, що війна триватиме не менше кількох місяців або й довше", – сказав Бретон.

За словами єврокомісара, ЄС передасть Україні мільйон боєприпасів великого калібру, причому не тільки натовського, але й радянського: 155 мм, 152 мм, 122 мм, 120 мм.

Крім того, йдеться про протитанкові ракети типу NLAW і снаряди для переносних зенітно-ракетних комплексів.

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