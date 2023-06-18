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Подальша підтримка України з боку ЄС не залежить від успіхів контрнаступу – єврокомісар

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 14:32
Подальша підтримка України з боку ЄС не залежить від успіхів контрнаступу – єврокомісар - Фото
Фото: EPA

Подальша підтримка України з боку Європейського Союзу не буде залежати від успіхів контрнаступу Сил оборони, сказав в інтерв'ю Le Parisien Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

"Наша підтримка не залежить від якихось умов. Важливо, щоб Україна повернула свою свободу та свою територію. Ми сповнені рішучості надавати їй усю підтримку, яка їй потрібна, ми це робимо й будемо робити", – сказав він.

Як приклад він вказав на рішення Євросоюзу збільшити виробництво боєприпасів для України.

"Ми готуємося до того, що війна триватиме не менше кількох місяців або й довше", – сказав Бретон.

За словами єврокомісара, ЄС передасть Україні мільйон боєприпасів великого калібру, причому не тільки натовського, але й радянського: 155 мм, 152 мм, 122 мм, 120 мм.

Крім того, йдеться про протитанкові ракети типу NLAW і снаряди для переносних зенітно-ракетних комплексів.

Андрій Водяний
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