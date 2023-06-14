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Столтенберг: Ми поки що не знаємо, чи стане контрнаступ поворотним моментом у війні

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14.06.2023, 17:00
Столтенберг: Ми поки що не знаємо, чи стане контрнаступ поворотним моментом у війні - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: Офіс президента України)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі зарано говорити про те, чи стане український контрнаступ переломним у війні з Росією. Про це він повідомив під час пресконференції перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.

"Україна веде великий контрнаступ. Ще ранні дні, і ми не знаємо, чи стане це поворотним моментом війни. Але ми бачимо, що українці наступають і звільняють більше землі", – сказав він.

Столтенберг зауважив, що більше досягне Україна у контрнаступі, то сильнішою буде її позиція за ймовірним столом переговорів.

На думку генсека НАТО, що більше Україна досягне у контрнаступі, то більшою є ймовірність того, що російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти на полі бою, а повинен вести мирні переговори.

  • 12 червня 2023 року у Міноборони України заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
  • 13 червня Столтенберг повідомив про перші успіхи українського контрнаступу, проте закликав готуватися до того, що він буде важким та кривавим.

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Артем Джеріпа
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