Столтенберг: Мы пока не знаем, станет ли контрнаступление поворотным моментом в войне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока рано говорить о том, станет ли украинское контрнаступление переломным в войне с Россией. Об этом он сообщил во время пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО.

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"Украина ведет большое контрнаступление. Еще ранние дни, и мы не знаем, станет ли это поворотным моментом войны. Но мы видим, что украинцы наступают и освобождают больше земли", – сказал он.

Столтенберг заметил, что чем больше достигнет Украина в контрнаступлении, тем сильнее будет ее позиция за возможным столом переговоров.

По мнению генсека НАТО, чем больше Украина достигнет в контрнаступлении, тем больше вероятность, что российский диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить на поле боя, а должен вести мирные переговоры.

12 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

13 июня Столтенберг сообщил о первых успехах украинского контрнаступления, однако призвал готовиться к тому, что оно будет тяжелым и кровавым.

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