Поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от успехов контрнаступления – еврокомиссар
Дальнейшая поддержка Украины со стороны Европейского Союза не будет зависеть от успехов контрнаступления Сил обороны, сказал в интервью Le Parisien Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.
"Наша поддержка не зависит от каких-либо условий. Важно, чтобы Украина вернула свою свободу и свою территорию. Мы полны решимости оказывать ей всю поддержку, которая ей нужна, мы это делаем и будем делать", – сказал он.
В качестве примера он указал на решение Евросоюза увеличить производство боеприпасов для Украины.
"Мы готовимся к тому, что война продлится не менее нескольких месяцев или дольше", – сказал Бретон.
По словам еврокомиссара, ЕС передаст Украине миллион боеприпасов большого калибра, причем не только натовского, но и советского: 155 мм, 152 мм, 122 мм, 120 мм.
Кроме того, речь идет о противотанковых ракетах типа NLAW и снарядах для переносных зенитно-ракетных комплексов.
- В мае секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина планирует завершить войну к зиме, а контрнаступлений может быть несколько.
- 14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока рано говорить о том, станет ли украинское контрнаступление переломным в войне с Россией.
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