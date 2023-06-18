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Поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от успехов контрнаступления – еврокомиссар

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 14:32
Поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от успехов контрнаступления – еврокомиссар - Фото
Фото: EPA

Дальнейшая поддержка Украины со стороны Европейского Союза не будет зависеть от успехов контрнаступления Сил обороны, сказал в интервью Le Parisien Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

"Наша поддержка не зависит от каких-либо условий. Важно, чтобы Украина вернула свою свободу и свою территорию. Мы полны решимости оказывать ей всю поддержку, которая ей нужна, мы это делаем и будем делать", – сказал он.

В качестве примера он указал на решение Евросоюза увеличить производство боеприпасов для Украины.

"Мы готовимся к тому, что война продлится не менее нескольких месяцев или дольше", – сказал Бретон.

По словам еврокомиссара, ЕС передаст Украине миллион боеприпасов большого калибра, причем не только натовского, но и советского: 155 мм, 152 мм, 122 мм, 120 мм.

Кроме того, речь идет о противотанковых ракетах типа NLAW и снарядах для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Андрей Водяный
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