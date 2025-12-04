Politico: Мерц летить до Бельгії переконувати надати Україні репараційну позику

Заради зустрічі з прем'єром Бельгії німецький канцлер скасував свої плани поїздки до Осло

Фрідріх Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відклав запланований візит до Норвегії, натомість летить до Брюсселя, щоб переконувати керівництво Бельгії погодити репараційну позику для України. Про це повідомила газета Politico.

Мерц прибуде до Брюсселя у п'ятницю, 5 грудня, щоб переконати керівництво Бельгії підтримати репараційний кредит Україні у розмірі 165 млрд євро, використовуючи грошову вартість заморожених російських державних активів, що знаходяться у країні.

Речник німецького уряду підтвердив, що канцлер вирушить до Брюсселя. За його словами, Мерц приватно говоритиме за вечерею з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Мерц скасував свої плани поїздки до Осло, щоб здійснити поїздку до Брюсселя після того, як Єврокомісія запропонувала пакет для фінансування оборони України. Час має вирішальне значення, оскільки очікується, що військовий бюджет Києва буде спустошений у квітні, зазначили журналісти.

Де Вевер продовжує виступати проти цієї ініціативи, оскільки левова частка активів знаходиться під управлінням брюссельського фінансового депозитарію Euroclear. Він побоюється, що Росія буде мститися Бельгії, тому вимагає фінансових гарантій від столиць ЄС, перш ніж навіть розглядатиме можливість підтримки пропозиції.

Лідери ЄС мають обговорити ініціативу в Брюсселі 18 грудня.

Де Вевер не лише хоче суттєвих гарантій, які можна виплатити в будь-який момент, але й вимагає, щоб інші фінансові установи, що зберігають російські державні активи у всьому блоці, відповідали тим самим стандартам, що й Euroclear.