Politico: Мерц летит в Бельгию убеждать предоставить Украине репарационный заем

Ради встречи с премьером Бельгии немецкий канцлер отменил свои планы поездки в Осло

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц отложил запланированный визит в Норвегию, зато летит в Брюссель, чтобы убеждать руководство Бельгии согласовать репарационный заем для Украины. Об этом сообщила газета Politico.

Мерц прибудет в Брюссель в пятницу, 5 декабря, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать репарационный кредит Украине в размере 165 млрд евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, находящихся в стране.

Спикер немецкого правительства подтвердил, что канцлер отправится в Брюссель. По его словам, Мерц будет частно говорить за ужином с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мерц отменил свои планы поездки в Осло, чтобы совершить поездку в Брюссель после того, как Еврокомиссия предложила пакет для финансирования обороны Украины. Время имеет решающее значение, поскольку ожидается, что военный бюджет Киева будет опустошен в апреле, отметили журналисты.

Де Вевер продолжает выступать против этой инициативы, поскольку львиная доля активов находится под управлением брюссельского финансового депозитария Euroclear. Он опасается, что Россия будет мстить Бельгии, поэтому требует финансовых гарантий от столиц ЕС, прежде чем даже рассматривать возможность поддержки предложения.

Лидеры ЕС должны обсудить инициативу в Брюсселе 18 декабря.

Де Вевер не только хочет существенных гарантий, которые можно выплатить в любой момент, но и требует, чтобы другие финансовые учреждения, хранящие российские государственные активы по всему блоку, соответствовали тем же стандартам, что и Euroclear.