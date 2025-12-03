Сикорский – Бельгии относительно репарационного кредита: От этого может зависеть исход войны

Глава МИД Польши считает, что заем для Украины может подтолкнуть диктатора РФ к заключению мирного соглашения

Радослав Сикорский (Фото: Pawel Supernak/EPA)

От предоставления Киеву репарационного займа, принятие которого блокирует Бельгия, может зависеть исход российско-украинской войны, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Такое мнение он высказал во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО, передает корреспондентка LIGA.net.

После встречи министров иностранных дел членов Альянса в Брюсселе у Сикорского спросили, что он думает о предложении Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение двух лет.

Бельгия, где расположена клиринговая палата Euroclear, хранящая большую часть средств, выступает против этого.

"Мы принципиально согласны с Бельгией, что риск принятия решения по замороженным российским активам должен быть разделен и Бельгии здесь нужна поддержка", – сказал глава польского МИД.

Однако он добавил, что использование российских активов имеет решающее значение для Украины.

"Я надеюсь, что Бельгия изменит свое мнение, потому что это ключевая карта, которую мы, как Европа, можем разыграть на стороне Украины. От этого может зависеть исход этой войны", – акцентировал министр.

Сикорский считает, что Бельгию нужно убедить в том, что только тогда, когда российский диктатор Владимир Путин увидит, что Украина финансово поддерживается в течение следующих двух-трех лет, он ограничит свои амбиции и будет более охотно заключать мирное соглашение

"Репарационный кредит – это вопрос, который может определить исход этой войны, а также результат этих [переговоров], потому что если Путин придет к выводу, что Украина имеет деньги и она может финансировать как свое государство, так и свою оборону в течение двух-трех лет, ему придется пересмотреть, может ли он позволить себе вести эту войну", – подчеркнул глава польской дипломатии.

Он добавил, что присоединяется к обращениям к властям Бельгии о том, что высвобождение этих активов для Украины может быть важнейшим фактором ускорения мира, тогда как их блокирование является очень опасным для Украины и Европы.

10 сентября в Еврокомиссии выдвинули идею репарационного займа в размере 140 млрд евро, базирующегося на денежных остатках российских замороженных активов.

Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го по 2028-й.

Бельгия блокировала решение о согласовании репарационного кредита для Украины.