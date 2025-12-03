Сікорський – Бельгії щодо репараційного кредиту: Від цього може залежати результат війни

Глава МЗС Польщі вважає, що позика для України може підштовхнути диктатора РФ до укладення мирної угоди

Радослав Сікорський (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Від надання Києву репараційної позики, ухвалення якої блокує Бельгія, може залежати результат російсько-української війни, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Таку думку він висловив під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО, передає кореспондентка LIGA.net.

Після зустрічі міністрів закордонних справ членів Альянсу у Брюсселі у Сікорського запитали, що він думає щодо пропозиції Європейської комісії використовувати заморожені російські активи для фінансування України упродовж двох років.

Бельгія, де розташована клірингова палата Euroclear, що зберігає більшу частину коштів, виступає проти цього.

"Ми принципово погоджуємося з Бельгією, що ризик ухвалення рішення щодо заморожених російських активів має бути розділений і Бельгії тут потрібна підтримка", – сказав глава польського МЗС.

Однак він додав, що використання російських активів має вирішальне значення для України.

"Я сподіваюся, що Бельгія змінить свою думку, бо це ключова карта, яку ми, як Європа, можемо розіграти на боці України. Від цього може залежати результат цієї війни", – акцентував міністр.

Сікорський вважає, що Бельгію потрібно переконати в тому, що лише тоді, коли російський диктатор Володимир Путін побачить, що Україна фінансово підтримується протягом наступних двох-трьох років, він обмежить свої амбіції та буде більш охоче укладати мирну угоду.

"Репараційний кредит – це питання, яке може визначити результат цієї війни, а також результат цих [переговорів], тому що якщо Путін дійде висновку, що Україна має гроші й вона може фінансувати як свою державу, так і свою оборону протягом двох-трьох років, йому доведеться переглянути, чи може він дозволити собі вести цю війну", – наголосив очільник польської дипломатії.

Він додав, що доєднується до звернень до влади Бельгії щодо того, що вивільнення цих активів для України може бути найважливішим фактором прискорення миру, тоді як їх блокування є дуже небезпечним для України та Європи.

10 вересня у Єврокомісії висунули ідею репараційної позики в розмірі 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів.

Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щороку протягом наступних трьох років – з 2026-го до 2028-го.

Бельгія блокувала рішення про погодження репараційного кредиту для України.