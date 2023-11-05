Поліція Києва з застосуванням сили затримала прикордонника: призначено перевірку – відео

У Києві вночі 3 листопада стався конфлікт між працівником поліції та військовослужбовцем одного з прикордонних підрозділів. Інформація про це з'явилась спочатку у соцмережах, а потім свою версію події оприлюднила поліція.

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Під час патрулювання містом наряд поліції побачив чоловіка, який знаходився на вулиці у комендантську годину, і попросив показати документи. У цей час до них підійшов інший чоловік у камуфляжі, який, за даними поліції, знаходився напідпитку.

"[Він] почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника", – йдеться в повідомленні.

У відповідь поліціянт вирішив обмежити прикордонника в пересуванні за порушення комендантської години та наказав пройти до відділку поліції для перевірки особи. "Останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати", – розказали в поліції.

На наступному відео, опублікованому в соцмережах, видно, як чоловіка в камуфляжі – невідомо, чи того самого – заштовхують у коридор відділку поліції й він падає.

Цю подію зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Керівництво поліції призначило службову перевірку для правової оцінки діям учасників інциденту.

ОНОВЛЕНО о 12:23. Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за цим інцидентом, його попередньо кваліфікували як перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу).

"У мережі Інтернет розповсюджено інформацію про затримання військовослужбовця працівниками Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті та вчинення ними протиправних дій, пов’язаних із спричиненням військовослужбовцю тілесних ушкоджень. Також було оприлюднено відео з приміщення територіального відділу поліції, на якому видно момент падіння військовослужбовця на підлогу. У межах слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків", – повідомила прокуратура.

Розслідуванням буде займатися Державне бюро розслідувань.

У кінці жовтня в Верховній Раді у п'ятницю зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

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