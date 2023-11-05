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Полиция Киева с применением силы задержала пограничника: назначена проверка – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 11:20
Полиция Киева с применением силы задержала пограничника: назначена проверка – видео - Фото
Фото: полиция Киева

В Киеве ночью 3 ноября произошел конфликт между сотрудником полиции и военнослужащим одного из пограничных подразделений. Информация об этом появилась сначала в соцсетях, а затем свою версию происшествия обнародовала полиция.

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Во время патрулирования по городу наряд полиции увидел мужчину, который находился на улице в комендантский час, и попросил показать документы. В это время к ним подошел другой мужчина в камуфляже, который, по данным полиции, был выпившим.

"[Он] начал агрессивно вести себя и несколько раз толкнул оперативника", — говорится в сообщении.

В ответ полицейский решил ограничить пограничника в передвижении за нарушение комендантского часа и приказал пройти в отделение полиции для проверки личности. "Последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать", – рассказали в полиции.

На следующем видео, опубликованном в соцсетях, видно, как мужчину в камуфляже – неизвестно, того же ли – заталкивают в коридор отделения полиции и он падает.

Полиция Киева с применением силы задержала пограничника: назначена проверка – видео

Это событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Руководство полиции назначило служебную проверку для правовой оценки действиям участников инцидента.

Андрей Водяный
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