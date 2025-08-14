Полонений російський вояк отримав довічне за розстріл мирних людей під Куп'янськом

Засуджений (Фото: СБУ)

Військовослужбовець російської армії Артем Куліков, якого було взято у полон під час боїв на Харківщині у 2024 році, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство двох цивільних у Куп'янську. Про це повідомляє Служба безпеки України.

21-річного Кулікова визнано винним у скоєнні воєнних злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Як встановило слідство, він обіймав посаду стрільця в армії країни-агресорки та брав участь у спробі захоплення одного із селищ Куп’янського району Харківської області.

На початку осені 2024 року Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельцю евакуюватися із зони бойових дій.

Окупанти спробували отримати у них інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зазнавши невдачі, засуджений з автомата впритул розстріляв двох чоловіків. Вони загинули на місці.

Як повідомили у СБУ, на допиті Куліков дав викривальні показання на своїх командирів, які віддають накази на вбивства цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

Засуджений потрапив у полон у жовтні 2024 року під час боїв на Куп’янському напрямку. Куліков був мобілізований двома місяцями раніше з тюрми Нижнього Новгорода, де відбував покарання за розбій та крадіжки.