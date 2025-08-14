Военнопленный российский солдат приговорен к пожизненному за расстрел мирных под Купянском

Осужденный (Фото: СБУ)

Военнослужащий российской армии Артем Куликов, взятый в плен во время боев в Харьковской области в 2024 году, приговорен к пожизненному заключению за убийство двух мирных жителей в Купянске. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

21-летний Куликов признан виновным в совершении военных преступлений, совершенных по предварительной договоренности группой лиц.

Как установило следствие, он занимал должность стрелка в армии страны-агрессора и участвовал в попытке захвата одного из поселков Купянского района Харьковской области.

В начале осени 2024 года Куликов вместе со своим сообщником закрыл в подвале двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться из зоны боевых действий.

Оккупанты пытались выведать у них информацию о местах дислокации Сил обороны. Не добившись успеха, осужденный из автомата расстрелял в упор двух мужчин. Они погибли на месте.

Как сообщили в СБУ, во время допроса Куликов дал показания, компрометирующие его командиров, которые отдают приказы об убийстве мирных жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Осужденный попал в плен в октябре 2024 года во время боев на Купянском направлении. Куликов был мобилизован двумя месяцами ранее из тюрьмы Нижнего Новгорода, где отбывал наказание за разбой и кражи.