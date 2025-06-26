Пожизненное получил россиянин, убивший мирного жителя во время оккупации Киевской области

Российский солдат требовал от мирного жителя признаться в причастности к Силам обороны, а затем застрелил его

Надбит Дабаев (Скриншот с видео: Kyiv Independent/Youtube)

24-летний российский ефрейтор Надбит Дабаев, обвиняемый в причастности к убийствам мирного населения во время оккупации Киевской области в 2022 году, заочно приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Установлено, что заместитель командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й отдельной мотострелковой бригады в марте 2022 года участвовал в захвате поселка Гавронщина Бучанского района.

Согласно материалам дела он остановил на улице местного жителя и, угрожая автоматом, пытался заставить его признаться в "причастности" к Силам обороны.

После угроз россиянин затащил мужчину в соседнее здание и выстрелил ему в голову. В результате тот погиб на месте.

Также задокументированы факты того, что в нетрезвом состоянии оккупант врывался в дома местных жителей и требовал "признаний" в причастности к движению сопротивления, угрожая автоматом. Кроме того, россиянин украл у местных жителей два автомобиля.

Суд признал Дабаева виновным в военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору, и заочно приговорил к пожизненному заключению. В настоящее время идут комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.