Засуджено до довічного росіянина, який вбив цивільного під час окупації Київської області
До довічного ув'язнення заочно засуджено 24-річного російського єфрейтора Надбіта Дабаєва, якого звинувачують у причетності до вбивств мирного населення під час окупації Київської області у 2022 році. Про це повідомила Служба безпеки України.
Встановлено, що, заступник командира бойової машини 8 мотострілецької роти 37 окремої мотострілецької бригади у березня 2022 року брав участь у захопленні селища Гавронщина Бучанського району.
Згідно з матеріалами справи він зупинив на вулиці місцевого мешканця та, погрожуючи автоматом, намагався змусити його зізнатися у "причетності" до Сил оборони.
Після погроз росіянин затягнув чоловіка до сусідньої будівлі та вистрілив йому в голову. Внаслідок цього той загинув на місці.
Також задокументовано факти того, що, перебуваючи в нетверезому стані, окупант вдирався до помешкань місцевих жителів і також вимагав "зізнань" у причетності до руху спротиву, погрожуючи автоматом. Крім цього, росіянин вкрав у місцевих два авто.
Суд визнав Дабаєва винним у воєнних злочинах, які було вчинено за попередньою змовою, та заочно засудив до довічного. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
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