Засуджено до довічного росіянина, який вбив цивільного під час окупації Київської області

Російський солдат вимагав від цивільного зізнатися у причетності до Сил оборони, а потім застрелив

Надбіт Дабаєв (Скриншот з відео: Kyiv Independent/Youtube)

До довічного ув'язнення заочно засуджено 24-річного російського єфрейтора Надбіта Дабаєва, якого звинувачують у причетності до вбивств мирного населення під час окупації Київської області у 2022 році. Про це повідомила Служба безпеки України.

Встановлено, що, заступник командира бойової машини 8 мотострілецької роти 37 окремої мотострілецької бригади у березня 2022 року брав участь у захопленні селища Гавронщина Бучанського району.

Згідно з матеріалами справи він зупинив на вулиці місцевого мешканця та, погрожуючи автоматом, намагався змусити його зізнатися у "причетності" до Сил оборони.

Після погроз росіянин затягнув чоловіка до сусідньої будівлі та вистрілив йому в голову. Внаслідок цього той загинув на місці.

Також задокументовано факти того, що, перебуваючи в нетверезому стані, окупант вдирався до помешкань місцевих жителів і також вимагав "зізнань" у причетності до руху спротиву, погрожуючи автоматом. Крім цього, росіянин вкрав у місцевих два авто.

Суд визнав Дабаєва винним у воєнних злочинах, які було вчинено за попередньою змовою, та заочно засудив до довічного. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.